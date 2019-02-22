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Стратегия Фанара по установлению его власти над другими Православными Церквями явно проглядывается за признанием ПЦУ Константинопольским Патриархатом. 

Фото: УПЦ

Об этом в интервью газете Эстонской Православной церкви "Православный собеседник" заявил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

По словам иерарха, в Томосе четко указано, что ПЦУ признает своим главой Константинопольский Патриархат. 

«Признает, что особо подчеркивается в документе, "как и другие Патриархи и Предстоятели". Эта знаковая по своему смыслу формулировка наталкивает на мысль о том, что ситуация с ПЦУ может служить прологом к полномасштабной легализации претензий Фанара на руководство другими Поместными Церквями. Ведь те Церкви, которые пойдут на признание "ПЦУ" и будут считать дарованный ей Томос легитимным, де-факто согласятся с тем, что Константинопольский Патриархат является и их главой», - отметил владыка Антоний.

Вслед за этим, уверен митрополит, может последовать «тотальное обнуление» понятия автокефалия.

«Не удивлюсь, если вслед за этим вообще последует тотальное обнуление и выхолащивание самого понятия «автокефалия». На бумаге все Церкви будут оставаться якобы независимыми, а на деле все реальные полномочия по управлению ними постараются закрепить за Вселенским престолом», - сказал митрополит Антоний.
ForUm

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