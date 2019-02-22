Епископ непризнанной Македонской Церкви Тимофей (Йовановский) считает, что у их Церкви гораздо больше аргументов для получения автокефалии, чем у Украины. Епископ Тимофей выразил надежду, что неканоническая Македонская Церковь станет следующей, которой Константинопольский патриархат дарует Томос об автокефалии.

Фото: епископ Тимофей

Об этом он заявил в интервью македонскому информационному ресурсу МКД.МК.

«Все наши ожидания состоят в том, что Вселенский патриархат вскоре начнет процесс признания Македонской церкви», – сообщил епископ.

При этом он отметил, что в самой Македонской Церкви нет единого мнения по поводу того, должны ли они признавать автокефалию ПЦУ и менять название своей церковной структуры, как того потребовал Фанар.

По словам епископа Тимофея, в данный момент Македонская Церковь предпочитает оставаться сдержанной в вопросе признания украинской автокефалии. Что же касается смены названия неканонической Македонской Церкви, епископ подчеркнул, что этого условия они не примут.

«Преспийское соглашение не обязывает нас менять свое название. Церковь не финансируется из государственного бюджета. Название менять мы не будем», – заявил он.