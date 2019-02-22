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Представители Гощанской райгосадминистрации вместе с сельским головой и сторонниками ПЦУ 21 февраля спровоцировали конфликт на территории Свято-Покровского храма села Курозваны на Ровенщине. Чтобы избежать противостояния правоохранители опечатывали церковь.

Фото: УПЦ

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на настоятеля храма, инвентаризация, для которой комиссия приехала в деревню, была лишь поводом для того, чтобы попасть в храм.

Настоятель церкви протоиерей Владимир Коваль отмечает, что «я и мои прихожане сегодняшний конфликт под храмом расцениваем как вмешательство власти в дела Церкви. Более того, власти открыто подыгрывает общине, которая не имеет никакого юридического права на храм. В Свято-Покровской церкви есть владельцы - это верующие УПЦ, которые единогласно на приходских собраниях проголосовали против смены юрисдикции».

Предшествовали сегодняшним событиям собрание села 16 февраля, на которых рассматривались вопросы перехода в ПЦУ. Инициатором их сельская председатель Мария Луцик. По свидетельству очевидцев, в голосовании принимали участие не только местные жители.

В свою очередь отец Владимир провел собственный опрос: «В Курозванах проживает около 700 человек, в том числе детей и подростков, по УПЦ поставили подписи 337».

Сейчас, чтобы унять эмоции под храмом, в село приехал начальник Гощанского отделения полиции и опечатал церковь.
ForUm

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