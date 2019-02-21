На данный момент зафиксировано 36 добровольных переходов приходов УПЦ в ПЦУ: 23 – со священнослужителями, и 13 – без них, сообщил епископ Барышевский Виктор.

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Озвученная в СМИ информация о том, что в новообразованную церковную структуру Украины перешли от 200 до 350 приходов, не соответствует действительности. Об этом заявил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в эфире телеканала «Наш», сообщает официальный сайт УПЦ.

Иерарх разъяснил, что есть три типа общин, которые были силовыми и несиловыми методами переведены в ПЦУ и приводит статистику: «Сегодня в средствах массовой информации звучит часто информация о том, что уже 200, 300 или даже 350 приходов перешли из УПЦ в т.н. ПЦУ. Но на сегодняшний день – это свежая информация – нами зафиксировано 36 добровольных переходов приходов УПЦ в новообразованную структуру. Из них 23 – со священнослужителями, и 13 – без священнослужителей. Также есть другая градация – это 23 прихода, захваченные силовыми методами. Т.е. были такие случаи, когда территориальная община просто собралась в клубе, проголосовала за то, что она хочет перейти в ПЦУ, там, на этом голосовании, не было представителей УПЦ, практикующих верующих, которые ходят в этот храм, а просто ночью или вечером с помощью болгарки были спилены замки и заменены. Поэтому храм перешел под контроль территориальной общины. Насколько это законно – я думаю, нет необходимости даже говорить».

Он добавил: «Есть третья градация, которую мы для себя определили – это 29 случаев, когда территориальная община проголосовала за переход в ПЦУ, а религиозная община вместе со священником решила остаться в лоне УПЦ. То есть на сегодня у нас зафиксировано 88 таких случаев, и нет этих сотен, о которых говорится в СМИ».