В ближайшие дни в большинстве областей Украины ожидается значительно ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Укргидрометрентра.
Так, 21 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (уровень опасности – желтый).
22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях ожидается умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значений снег, снижение температуры в Украине ночью до 3-10° мороза, днем до 0-6° мороза.
23-24 февраля сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 6-12° мороза, днем 2-7° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем 5-10° мороза.
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