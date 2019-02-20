Президент Украины Петр Порошенко наградил своего внештатного советника и спичрайтера, а с февраля – спикера своего избирательного штаба на выборах президента 31 марта Олега Медведева знаком отличия Президента – Крестом Ивана Мазепы к пятой годовщине Евромайдана.

Об этом говорится в указе Президента Украины №39/2019 от 20 февраля 2019 года.

Крест Ивана Мазепы, который изготавливается из позолоченного серебра, является знаком отличия Президента, вручаемый за значительный вклад в возрождение национального культурно-художественного, духовного, архитектурного, военно-исторического наследия, заслуги в государственной, дипломатической, гуманистической, научной, просветительской и благотворительной деятельности, сообщают Українські Новини.

Напомним, в 2015 году политтехнолог Олег Медведев являлся советником сразу у 3 лиц государства - Президента Украины Петра Порошенко, тогдашних премьер-министра Арсения Яценюка и председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана.