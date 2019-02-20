также в разделеМир
Путин назвал партнеров США по НАТО «подхрюкивающими сателлитами» 24
ЕС согласовал новые правила выпуска документов с биометрическими данными 17
Трамп распорядился создать космические войска США 15
Российские корабли следят за американским эсминцем в Черном море 37
Российских журналистов не пропустили в Молдову 68
Стало известно, кто придет на смену Лагерфельду в Chanel 60
Российским военным запретили гаджеты и интернет 37
Умер легендарный модельер Карл Лагерфельд 42
Совет ЕС назвал РФ постоянным нарушителем прав человека 27
В Сирии в результате двойного теракта погибли 24 человека 27
В ЕС готовы отложить Brexit 70
Трамп призвал военных Венесуэлы перейти на сторону Гуайдо 208
В США сразу 16 штатов подали иск против Трампа 59
В Москве заявили британскому министру: русофобия опасна для здоровья 37
Польша отменила участие в саммите Вышеградской группы из-за спора с Израилем 32
Над Китаем заметили «три солнца» 197
СМИ: Состояние Скрипаля ухудшилось 41
На соборе в Солсбери вывесили российский флаг 102

Бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб допустил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может быть «российским агентом», сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.

По мнению Маккейба, именно по этой причине было начато расследование «российского дела».

Он добавил, что хотел бы ознакомиться с его результатами. «Я думаю, что это возможно», — сказал Маккейб.

Ранее бывший посол США в России Майк Макфол назвал «шокирующим» тот факт, что президент США Дональд Трамп поддерживает президента России Владимира Путина, а не американское разведывательное сообщество.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

1
Теги