В 2018 году Украину стали больше посещать туристы из Западной Европы, США, Китая, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

По данным МЭРТ, по итогам 2018 года поступления туристического сбора возросли на 29,2% и составили 90,7 млн грн. Совокупные поступления туристического сбора и налоговых платежей с туристической отрасли выросли на 20,7% - до 4,2 млрд грн. Это свидетельствует о росте объемов внутренних туристических потоков и эффективности внедрения реформы децентрализации, а именно: повышение фискальной дисциплины на местах.

При этом в 2018 году произошли качественные сдвиги в структуре иностранного туристического потока в Украину. Госпогранслужба зафиксировала рост числа туристов из неприграничных стран, в частности Европы: Испании - на 68%, Великобритании - 47,3%, Литвы - 23,4%, Италии - 15,4%, Германии - 13,3%, Франции - 9, 2%, а также Индии - на 57,4%, Китая - на 38,8%, Японии - на 38,3%, Израиля - на 21,7% и США - на 19%. Приграничное движение наоборот сократилось.

Такие изменения в структуре туристического потока стали результатом активизации продвижения Украины на международном туристическом рынке, двустороннего сотрудничества, визовой либерализации, увеличения предложений прямого и бюджетного авиасообщение.