Круглосуточное молитвенное стояние в своих храмах совершают уже пять общин Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Об этом сообщается на странице Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в фейсбук.

Первой круглосуточное молитвенное стояние на Буковине начала община Успенского храма с. Васлововцы Заставновского района. Затем к ней присоединились верующие сел Михальча и Товтры, храмы которых также оказались под угрозой захвата сторонниками ПЦУ.

15 февраля неусыпаемую Псалтирь с молитвой о мире в Украине и родном крае начали читать прихожане Михайловского храма с. Задубривка Заставновского района Черновицкой области. Молитвенное стояние началось во время попытки проникнуть в храм агрессивно настроенных сторонников Православной Церкви Украины.

Как сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, представители ПЦУ пришли к церкви в 8 часов утра после праздничной Литургии, и потребовали от общины освободить здание. Трижды сторонники ПЦУ пытались прорваться на церковную территорию, требовали проведения поочередных богослужений, пробовали сломать ворота в ограде, бросали в верующих камни. Когда сторонники новой Церкви, разошлись, община УПЦ решила совершать в храме круглосуточное молитвенное правило.

Пятым приходом на Буковине, присоединившимся к молитвенному стоянию, стал храм УПЦ в честь Архистратига Михаила с. Бережница Вижницкого района Черновицкой области.

10 февраля 2019 года на приходском собрании община подтвердила верность канонической Украинской Православной Церкви. 17 февраля к церкви пришла группа сторонников ПЦУ во главе с представителем Вижницкой РГА Михаилом Андричем и стала агитировать прихожан перейти в новую церковную структуру. В случае отказа верующим пригрозили забрать храм.

Прихожане со священником начали в церкви непрерывную молитву. Они опасаются, что ночью сторонники ПЦУ попытаются взять богослужебное здание силой.