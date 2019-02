15 февраля на сайте Генеральной прокуратуры была обнародована заметка, которой большинство украинских СМИ не придали серьезного значения. В сообщении длиной в три предложения надзорное ведомство рапортовало – благодаря усилиям его сотрудников применена спецконфискация активов на общую сумму свыше 1,478 млрд грн.

Из канвы прокурорского отчета следовало – на Резницкой через Апелляционный суд Черкасской области добились ревизии ранее вынесенного приговора в отношении одного из участников преступной организации опального президента Виктора Януковича. И за счет этого получили «добро» на спецконфискацию, принудительное взыскание и зачисление в государственный бюджет почти 1,5 миллиардов.

Глава ГПУ Юрий Луценко на своей странице в Facebook резюмировал сведения об этом достижении подчиненных из Департамента международного сотрудничества слоганом «Закон и Справедливость». Он заверил, что уже в ближайшие дни «полтора лярда» будут перечислены на счета Госказначейства, а в дальнейшем - перенаправлены на поддержку Вооруженных сил Украины.

«Это значит, что армия получит новые ракеты, ПТУРы, бронемашины, системы управления огнем. А пограничники завершат комплексную систему обустройства госграницы», - анонсировал дальнейшее использование средств генпрокурор.

«Вести» раздобыли текст судебного решения, которым был дан старт таким ожиданиям Юрия Витальевича. Его резолютивная часть и прочие детали обескураживают – вердикт, похоже, имеет мало общего с «законом и справедливостью», которыми кичится Луценко.

Зато раскрывает суть грандиозной аферы с использованием ранее обкатанной «мутной схемы» по «отжиму» активов, которым действующая власть старательно приклеивает ярлык «общака Януковича». Как с этим связана скандальная семья харьковских «фунтов» Кашкиных, фаворит генпрокурора, ручные служители Фемиды и приближающиеся выборы – в материале ниже.

Искали КАМАЗы, но уперлись в облигации

Прежде чем перейти к анализу шедеврального по своей абсурдности решения Черкасской «апелляшки», напомним обстоятельства истории с экспроприацией активов, считающихся «наследством Януковича». О каких деньгах идет речь?

Версии на этот счет разнятся. Так, весной 2014 года оппонентами опального главы государства утверждалось – Виктор Федорович тремя КамАЗами вывез $2 млрд наличными накануне своего бегства в Россию. Затем на смену этой версии источников несметного богатства четвертого президента пришла другая трактовка. Мол, Янукович и его ближайшее окружение (так называемая «Семья») «вложились» в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Намерения «отнять и поделить» их стали настоящей идеей-фикс для майдановской элиты.

Более двух лет было потрачено новым режимом, чтобы утвердить правки в законодательство и ввести понятие спецконфискации. А два года назад было объявлено – масштабная кампании по поиску капиталов сбежавшей элиты дала свои первые всходы. И сразу на $1,5 млрд! Обставлено это решение было с помпой, хотя его законность до сих пор расценивается юридическим сообществом как более чем сомнительная. Особенно с учетом обстоятельств этой процедуры. Напомним вкратце, как это было.

Кальку экспроприации обкатали на ранее судимом «фунте»

Итак, 22 марта 2017 года Краматорский горсуд Донецкой области вынес приговор зиц-председателю одной из компаний орбиты «Газ Украины-2009» (входила в сферу интересов олигарха Сергея Курченко) - уроженцу села Высокое Харьковской области Аркадию Кашкину.

Этот выпускник Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого по делу о легализации преступных доходов в составе ОПГ пошел на сделку с бывшим коллегой по работе в органах прокуратуры Харьковской области – скандальным военным прокурором сил АТО Константином Куликом (на сегодняшний день он обвиняется в незаконном обогащении, дело продолжает слушаться в Голосеевском райсуде Киева). Кашкин подписался под тем, что на протяжении 2010-2014 годов входил в состав преступной группировки во главе с Януковичем, которая грабила украинский бюджет.

Невзирая на то, что еще весной 2015 года Аркадий уже был осужден за фиктивное предпринимательство по уголовному делу с аналогичной фабулой, отправители правосудия закрепили и «новую угоду» Кулика с Кашкиным. По ней «фунт» стал главным активом и летописцем преступлений команды Януковича. Он получил наказание в виде пяти лет тюрьмы с отсрочкой, но главное состояло в ином.

Параллельно с осуждением харьковчанина судьи дали «зеленый свет» для конфискации денежных средств и ОВГЗ 10 компаний-нерезидентов на счетах в украинских банках. Доказательством их преступного происхождения стали... слова ранее судимого Кашкина. За счет этого в госбюджет были списаны активы на сумму около полутора миллиардов долларов. К которым "фунт" не имел абсолютно никакого отношения. К слову, как и Янукович – юридическую причастность экс-президента к конфискованным миллиардам суд признал недостоверной информацией.

Напирая на нарушение их прав, владельцы "офшорок", в свою очередь, попытались отыграть ситуацию с "отжимом" активов вспять. Но в ГПУ действовали на опережение. И, вероятно, понимая сомнительность реализованной ими аферы, попросту засекретили приговор Краматорского горсуда. Так ситуация стала де-юре патовой – обжаловать то, чего не существует, закон не позволяет.

Полный текст Краматорского приговора стал достоянием общественности лишь в начале 2018 года после публикации в катарском издании Al Jazeera. По факту незаконных действий "экспроприаторов" (прокуроров, руководства Казначейства и Ощадбанка) в НАБУ было заведено уголовное дело. Но сразу после того, как шумиха стихла, его расследование замяли. А активы - сменили владельцев.

"С братским приветом" – на сцену выходит еще один Кашкин

Еще до этого, в сентябре 2017 года генпрокурор Луценко сообщил: вступило в силу еще одно решение о спецконфискации "активов мафии Януковича". Этот вердикт, вынесенный Сосновским райсудом Черкасс, способствовал "отжиму" еще $200 млн, происхождение которых было объявлено преступным.

Именно на костях этого приговора как раз и зиждятся рапорты ГПУ и Юрия Витальевича от 15 ферваля 2019 года о том, что им удалось дополнительно найти и отобрать еще 1,5 млрд грн у бывшего президента. Речь идет об "угоде", заключенной летом 2017 года между одиозным прокурором Куликом и очередным "фунтом".

Из материалов судебного реестра следует, что последний признался, как ранее выступал элементом преступной группировки Януковича. За это он получил пять лет с отсрочкой отбытия наказания. Точно так же, как и за несколько месяцев до него - Аркадий Кашкин.

Осужденных объединяет не только аналогичный срок, калька фабулы дела, выписанный под копирку (хотя и разными судами) приговор, персона прокурора в деле, но и родственные связи. Дело в том, что Сосновский райсуд осенью 2017 года признал вину брата "харьковского фунта" и однокашника скандального Кулика - Ярослава Кашкина.

Как власти выводили из игры адвокатов

В отличие от истории Аркадия, ситуация с его братом с самого начала оказалась "пирровой победой". И не позволила "экспроприаторам" из ГПУ даже со скрипом воплотить свои задумки в жизнь.

Подоплеку процесса в июле прошлого года изложил адвокат Максим Могильницкий. И вот что он сообщил: "В 2017 году украинская власть ввела в юридическую практику уникальную новацию: судебным решениям стали присваивать статус государственной тайны, вопреки украинским законам и здравому смыслу. Такой подход не позволяет заинтересованной стороне обжаловать засекреченное судебное решение. Самым ярким примером такого подхода стала конфискация $1,5 млрд, принадлежащих иностранным инвесторам. Представители Генпрокуратуры во главе с Юрием Луценко, объявили эти средства "деньгами Януковича" и конфисковали их со счетов "Ощадбанка" на основании приговора Краматорского суда. Самого приговора никто не видел – его якобы засекретили. Хотя многое указывает на то, что никакого приговора, как официального документа, вообще нет или, как минимум, не было на момент конфискации. Счета компаний-инвесторов, интересы которых мы представляем, находились в двух банках – "Ощадбанке" и "Укргазбанке". По "Ощадбанку" сотрудники ГПУ продавили неправомерное решение в Краматорском суде. А затем, договорившись с главой "Ощадбанка" Андреем Пышным, просто украли деньги со счетов".

Юрист отмечает, что в "Укргазбанке" такая схема не прошла. "Прокуроры решили продавить очередной подобный приговор. Они нашли еще один лояльный суд - в Черкассах. Сосновский районный суд Черкасс по указке ГПУ принял очередной секретный приговор. Все дело провернули на основании сделки со следствием – как и в случае с Краматорским приговором. Даже фамилия свидетеля была такой же – Кашкин. Правда уже не Аркадий, а Ярослав. Был приговор или нет, но Сосновский суд выдал по нему исполнительный лист о спецконфискации денег инвесторов. Однако руководство "Укргазбанка", к которому силовики пришли с исполнительным листом непонятного происхождения, не захотело повторять опыт главы "Ощадбанка" и нарываться на возможные уголовные дела в будущем, - указывал Могильницкий. - "Укргазбанк" всячески противился исполнению Сосновского приговора. И пока в ГПУ ломали голову над тем, как "дожать" банк, силовики, негласным распоряжением, запретили давать компаниям-инвесторам информацию об исполнительном производстве в их отношении. Апелляционный суд Черкасской области отказался рассматривать апелляцию на Сосновский приговор. По мнению суда, у наших клиентов нет права обжалования, поскольку приговор формально касается лишь генеральной прокуратуры и Кашкина, с которым она заключила сделку. Абсурдность ситуации в том, что по закону, нельзя принимать по сделке приговор, который будет затрагивать права третьих лиц".

Дальнейшие попытки адвокатов оспорить решение Сосновсного райсуда о спецконфискации активов в кассационной инстанции также не увенчались успехом. "При этом Минюст, Шевченковский ОГИС, и главное территориальное управление исполнительной службы Киева, и Сосновский суд, и "Укргазбанк" – все прекрасно знали об исполнительном листе, который касается наших клиентов и который выдали еще в конце ноября 2017 года... Как только срок на кассационное обжалование истек, исполнительная служба внезапно "вспомнила" и сообщила об исполнительном производстве".

Судебный реестр дает понять, что даже после этого Могильницкий и Ко не остановились в своих намерениях не дать взыскать деньги со счетов своих клиентов. Они обжаловали соответствующие исполнительные производства в Окружном админсуде Киева - 16 января этот иск был отклонен.

Из этого же решения следует: защита требовала отменить процесс взыскания не только наличных. А и попытку взыскания 271 200 ОВГЗ на счетах в "Укргазбанке" на общую сумму в 271,2 млн грн.

Юридический перл прокуратуры "юрского периода"

Что это за активы как раз и дает понять "свежее" решение Апелляционного суда Черкасской области, текст которого имеется в распоряжении редакции. Из него следует – благодаря сделке "фунта" Ярослава Кашкина с прокурором Куликом, правоохранители получили право на осуществление спецконфискации по трем позициям. Две из них знаковы, это:

- все имущество, включая материальные и нематериальные активы ПАО "Футбольный клуб "Металлист" (приобретен Сергеем Курченко у Александра Ярославского в 2012 году, спустя четыре года команда была лишена профессионального статуса);

- денежные активы в гривнах и долларах, размещенные на счетах офшорных компаний в финансовых учреждениях. Речь идет об $1 млн и 153,8 тыс грн Erosaria ltd в "Укргазбанке", 55,2 млн грн Aldoza investments ltd в "Укргазбанке", $73,1 млн Wonderbliss LTD в "Фидобанке" и $10,5 млн - в "Укрбизнесбанке", 251,9 млн грн Quickpace LTD в "Экспобанке", 78,23 млн грн Sabulong Trading LTD в "Экспобанке" и $1,35 млн - в "Укрэксимбанке", $1,35 млн Kviten Solution Limited в "Укрэксимбанке", $75 тыс и 36 тыс грн Opalcore LTD в "АКБ Банк", а также 83 копейки и 152 доллара Katiema Enterprises Limited в "Укрбизнесбанке";

Что же касается третьей позиции подлежащих к спецконфискации по приговору Ярославу Кашкину активов, то это наиболее примечательная часть – ОВГЗ. Как раз облигации и выступают предметом разгорающегося на глазах скандала с "отжимом" активов сегодня.

Из текста приговора следует, что в 2017 году Сосновский райсуд Черкасс"открыл дорогу" для спецконфискации 271 200 (держателем которых является "офшорка" Erosaria ltd) и 1 207 208 (правами на них обладает Aldoza investments ltd) ОВГЗ соответственно. Суммарная оценка их предъявления к погашению из бюджета как раз и составляет 1,478 млрд грн. И как раз тут, судя по всему, у подчиненных Луценко и вышла промашка.

Коряво выписанный текст приговора зиц-председателю Кашкину, помноженный на прохладное отношение менеджмента "Укргазбанка" к "отжиму" активов (по одной из версий, в финучреждении опасаются дальнейшего уголовного преследования за бесчинства, а потому не спешили брать под козырек), не позволили властям осуществить экспроприацию ценных бумаг нахрапом.

За полтора месяца до выборов этот процесс запустили на второй круг. Интересно, что при этом Апелляционный суд Черкасской области, который ранее отказывал адвокатам в праве обжалования приговора "фунту", резко пошел навстречу пожеланиям прокуратуры (невзирая на нарушение сроков для подачи апелляции).

В итоге, 15 февраля коллегия в составе председательствующей Оксаны Карпенко, а также "боковых" судей Николая Ятченко и Владимира Бабенко "скорректировала" текст обвинительного приговора Ярославу Кашкину. Сразу уточним – их новелла никак не "цепляет" срок заключения или трактовку деяний зиц-председателя. А касается все тех же облигаций, за которыми ведет охоту Луценко.

Суд постановил применить спецконфискацию, но уже не в отношении самих ОВГЗ, а зачислить в бюджет их стоимость - 1,207 и 0,271 млрд грн соответственно. Скорее всего, таким незамысловатым способом прокурорские умы намереваются финализировать "Сосновский отжим" уже без участия госисполнителей.

Даже если это и произойдет, то уже сегодня можно говорить о явных нарушениях закона в данной процедуре. И то, что кальки с Краматорского «экса» в Черкассах не получилось - копия, как зачастую бывает, оказалась жалким подобием оригинала. Хотя вряд ли таковым можно считать банальную схему "отжима" денежных знаков под флагом революции с использованием загадочной семьи "фунтов", обвиняемого в незаконном обогащении прокурора и его начальника, волею судьбы возглавившего ГПУ, не имея в кармане даже диплома о юридическом образовании.