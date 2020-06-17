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Судебное решение относительно спецконфискации средств компаний, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем, не было предметом рассмотрения Верховного суда.

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

«В связи с распространением в некоторых социальных сетях и СМИ информации о том, что Верховный суд отменил судебное решение о спецконфискации средств бывшего Президента Украины Виктора Януковича, сообщаем следующее. 16 июня 2020 Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы представителей юридических лиц «Aldoza Investments Limited», «Wonderbliss Ltd», «Opalcore Ltd», «Erosaria Ltd», «Akemi Management Limited», «Loricom Holding Group Ltd» , «Foxtron Networks Limited», которые оспаривали решение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года», - говорится в сообщении.

Согласно этому постановлению указанным представителям было отказано в открытии производства по их апелляционным жалобам на приговор Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 по Аркадию Кашкину. Этим приговором было утверждено соглашение между прокурором и подозреваемым о признании виновности и признан виновным Кашкина по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.4 ст. 28 (преступление, совершенное преступной организацией), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

КУС ВС отменил постановление апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В ВС обратили внимание на то, что приговор Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 по Кашкину ни был предметом рассмотрения в Верховном суде.

Ранее СМИ сообщили, что Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разблокировал возможность рассмотрения апелляции о спецконфискации 1,5 млрд долларов средств компаний, связанных с президентом беглым Виктором Януковичем.

 
ForUm

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