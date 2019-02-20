Религиозные традиции, которые намерена ввести новая церковная структура Украины - Православная церковь Украины, являются не больше чем манипуляцией, рассчитанной на тех, кто не опирается в своей вере на Библию.

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Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил глава информационно- просветительского отдела Украинской Православной Церкви архиепископ Климент, комментируя намерения ПЦУ разрешить верующим ходить в храмы без платков и в джинсах, а также другие инициативы.

«Безусловно, предписание носить головной убор для женщины придумали не священники. Об этом сказано в Библии. Поэтому представителям "ПЦУ", прежде чем заниматься религиозным популизмом, было бы хорошо научить своих прихожан читать Слово Божие в Новом Завете. Для тех, кто это делает, вопросы о косынке на голове, скамеечках (в ПЦУ предложили установить больше скамеек в храмах - прим. ред), джинсах и прочем подобном отпадают сами по себе», - отметил он.

При этом архиепископ напомнил, что в XXI веке женщин с непокрытой головой или джинсах, «которые делают свои первые шаги в Доме Божием», уже никто не выгоняет из храмов Православной Церкви. Поэтому, по его мнению, идеи ПЦУ в части дресс-кода – «не больше чем манипуляция, рассчитанная на тех, кто давно не заходил в церковь и не очень представляет, что там происходит».

Комментируя инициативу ПЦУ о переходе на украинский язык богослужений, Климент напомнил, что этот вопрос в канонической Украинской Православной Церкви и без Томоса об автокефалии, выданного Константинопольским Патриархатом ПЦУ, решался в зависимости от пожеланий прихожан.

«Есть много приходов нашей церкви, где богослужение совершается на украинском, румынском языках, на закарпатском диалектном языке», - напомнил он.

В то же время архиепископ подчеркнул, что «большинство верующих УПЦ предпочитают совершение богослужений на церковнославянском языке, так как переводы на современные языки зачастую лишают богослужение его возвышенности и, как часто говорят, неотмирности, то есть сосредоточенности на Божественном».

Ранее в ПЦУ сообщили, что новая украинская Церковь позволит женщинам не надевать головные уборы в храмах и отойдет от ряда других традиций. Язык богослужений будет меняться на украинский.