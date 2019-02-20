Депутату Северодонецкого городского совета, который создал и возглавил организованную преступную группу, завладевшую более 1,3 млн грн бюджетных средств, сообщено о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, депутата подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное организованной группой, что нанесло крупный материальный ущерб другим юридическим лицам), ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 209 (совершение действий, направленных на маскировку незаконного происхождения средств, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное организованной группой) УК Украины.

Кроме того, в совершении указанных уголовных правонарушений в составе организованной преступной группы следователями следственного управления ГУНП в Луганской области сообщено о подозрении еще трем жителям Северодонецка.

Следствием установлено, что депутат создал и возглавил на территории города преступную группировку, участники которой в 2016 году, используя фиктивное предприятие, при выполнении работ по капитальному ремонту кровли зданий учебных заведений, объектов социальной инфраструктуры и 17 жилых домов завладели более 1,3 млн грн бюджетных средств горсовета и в дальнейшем их легализовали.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении всех подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.