Верховный Суд постановил выплатить 9,6 тысячи гривен морального ущерба бывшему депутату Верховной Рады Владимиру Медянику (фракция Партии регионов) за его незаконное задержание по подозрению в сепаратизме.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В августе 2016 года Медяник был задержан правоохранителями по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям) и ч.1 ст. 258 (террористический акт или совершение иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека или причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, если такие действия были совершены в целях нарушения общественной безопасности) Уголовного кодекса.

В октябре 2016 года уголовное производство против экс-депутата было закрыто в связи с отсутствием доказательств его вины.

В апреле 2017 года Медяник подал в суд на Генпрокуратуру и Государственную казначейскую службу с требованием выплатить ему 1 млн гривен морального ущерба.

«В результате незаконных действий работников ГПУ истцу был причинен моральный вред, который проявился в его душевных страданиях, у него ухудшились нормальные жизненные связи, усложнились семейные и соседские отношения, что негативно повлияло на состояние его здоровья», - говорится в материалах дела.

В октябре 2017 года Печерский районный суд Киева частично удовлетворил иск экс-депутата, но обязал выплатить ему не 1 млн, а 9,6 тыс. гривен – то есть 3 минимальные месячные зарплаты.

Такой размер был рассчитан, исходя из сроков содержания под стражей Медяника.

Апелляционный суд оставил решение без изменений, но в марте 2018 года Госказначейство подало жалобу в Верховный Суд с просьбой отменить взыскание данных средств.

Верховный суд остановил взыскание морального ущерба на время рассмотрения иска.

В мае 2018 года Кассационный гражданский суд Верховного суда начала рассматривать данное дело и в феврале текущего года вынес вердикт.

Он постановил оставить без удовлетворения жалобу Госказначейства и обязал немедленно выплатить Медянику 9,6 тыс. гривен.

Напомним, в августе 2016 года Генпрокуратура задержала Медяника в ходе расследования уголовного производства бывшего депутата парламента Александра Ефремова (ПР).