В городе Берестечко Гороховского района Волынской области мужчина забрал икону из собора, который перешел в Православную Церковь Украины.

Мужчина пришел в храм и снял икону, которую когда-то подарил собору. Об этом сообщили в сообществе "Родом из Берестечко" в Фейсбук, передает «Волынь online».

Как сообщалось, сторонники Православной Церкви Украины срезали замки и захватили Свято-Троицкий собор Украинской Православной Церкви в г. Берестечко Гороховского района Волынской области. Инцидент произошел в присутствии местной власти и полиции 5 февраля.