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Правящие архиереи Тульчинской, Могилев-Подольской и Винницкой епархий Украинской Православной Церкви обсудили ситуацию вокруг Церкви в Винницком регионе, и в Украине, в целом.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

18 февраля в Виннице состоялось очередное заседание Координационного совета канонических архиереев епархий УПЦ в Винницкой области, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

В заседании приняли участие архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий, митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит, митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, епископ Ладыжинский Сергей, представители Винницкой, Могилев-Подольской, Тульчинской и Житомирской епархий Украинской Православной Церкви.

На Координационном совете обсуждалась ситуация, которая сложилась вокруг Украинской Православной Церкви в Украине и в регионе.

Участники заседания обговорили методы юридического противодействия церковному рейдерству, обсудили перспективы существования Церкви в Украине и в Винницком регионе в ближайшем будущем, а также приняли ряд обращений.
ForUm

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