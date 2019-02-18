12 февраля стартовал плей-офф раунд самого популярного клубного турнира в современном футболе. На этом этапе наибольшее представительство имеют английские клубы (4). По три команды выступят от Испании и Германии, по две - от Италии с Францией. Также в 1/8 прошли португальский Порту и голландский Аякс. Финал ЛЧ 2018/2019 пройдет на мадридском стадионе «Метрополитано».

С началом турнира на выбывание букмекеры оценили шансы команд на итоговую победу. Поклонники футбола традиционно сверяются с котировками авторитетных контор, одной из которых является БК Пари-Матч. На сайте букмекера доступна процедура быстрой регистрации (https://regbk.org/parimatch-registration/). После ее прохождения каждый совершеннолетний пользователь может спрогнозировать победителя Лиги Чемпионов и сделать свою ставку.

Главные фавориты ЛЧ 2018/2019

Итак, по мнению футбольных аналитиков, наиболее высокие шансы на победу в турнире имеет английский Манчестер Сити. Шансы этой команды на завоевание кубка оценены коэффициентом 4.00. Подопечные Хосепа Гвардьолы стараются заполучить трофеи важнейших турниров сезона – Лиги Чемпионов и английской Премьер-Лиги. В обоих случаях шансы «горожан» на итоговый успех очень высоки.

Потенциальное второе место букмекер отдает испанской Барселоне с набравшим отличный бомбардирский ход Лионелем Месси. Коэффициент на победу каталонцев в ЛЧ 2018/2019 составляет 5.00. Для испанского гранда успех в турнире – вопрос чести. Ведь их непримиримый соперник – мадридский Реал – завоевывал заветный трофей на протяжении трех сезонов подряд. Барселона уверенно прошла групповую стадию Лиги Чемпионов, не потерпев ни одного поражения. А в национальном чемпионате подопечные Эрнесто Вальверде занимают лидирующую строчку.

Третий кандидат на победу – парижский ПСЖ. Звездный коллектив под руководством Томаса Тухеля получил от Пари-Матч коэффициент 6.00 и уже провел свой первый матч на стадии 1/8 финала. В гостевом поединке парижане уверенно одолели Манчестер Юнайтед со счетом 2:0. После такого результаты шансы ПСЖ на проход в следующую стадию существенно возросли.

В текущем розыгрыше плей-офф высокие котировки имеет туринский Ювентус. Многолетний гегемон итальянского чемпионата играл в финале ЛЧ 2017, где безоговорочно уступил мадридскому Реалу (4:1). В том матче дубль сделал Криштиану Роналду. Но теперь великолепный КриРо защищает цвета Ювентуса. Стоит отметить, что благодаря бомбардирским навыкам португальца Ювентус вновь может считаться грозной силой на европейской арене.

Замыкает пятерку фаворитов мадридский Реал с коэффициентом 9.00. Мало кто верит, что один и тот же клуб может побеждать в турнире столь высокого уровня четыре года подряд. Кроме того, весомым фактором со знаком минус является отсутствие в составе Криштиану Роналду. Групповую стадию испанцы прошли «на опыте», однако умудрились дважды уступить московскому ЦСКА, занявшему последнее место в группе.

Лига Чемпионов на стадии плей-офф – непредсказуемый турнир, в котором очевидный фаворит далеко не всегда становится победителем.