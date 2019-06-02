Ливерпуль обыграл Тоттенхэм в финальном матче Лиги чемпионов сезона 2018/19 со счетом 2:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано.

В самом начале встречи Садио Мане выполнил передачу поперек штрафной, которую рукой прервал Мусса Сиссоко. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Мохамед Салах. В концовке встречи второй мяч в ворота шпор забил Дивок Ориги.

Таким образом, Ливерпуль в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019). В свою очередь, Тоттенхэм мог впервые выиграть этот трофей, однако лондонской команде остается довольствоваться лишь выходом в финал.