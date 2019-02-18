Два впечатляющих солнечных «нимба» заметили в небе в северной провинции Китая Гебей в пятницу. Сияние с обеих сторон солнца создали впечатление, что над Землей взошло три солнца, пишет Голос Америки.

Такое явление считается исключительным и встречается очень редко. По сообщениям, оно длилось 10 минут.

Метеорологи называют солнечный «нимб» оптическим феноменом атмосферы. Он создается из кристаллов льда, которые образуются из водяного пара и конденсируются на определенной высоте. Эти кристаллы искривляются при контакте с солнечным светом, формируя своеобразный отблеск.