В праздник Сретения Господня, 15 февраля, неизвестные подожгли храм УПЦ в Кривом Роге – древнейший в городе православный храм.

Фото: УПЦ

Как сообщили в пресс-службе Криворожской епархии УПЦ, преступники подожгли храм при помощи зажигательной смеси, что привело к серьезным повреждениям центральной входной двери и надвратной иконы Вознесения Господня.

На стенах вандалы оставили надписи «14/88», имеющие прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений.

Полиция возбудила уголовное дело по факту попытки поджога храма Вознесения Господня в Кривом Роге.

Дело возбуждено по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества», сообщается на странице Криворожского отдела нацполиции в Facebook.

«По факту попытки поджога двери церкви полицейскими начато досудебное расследование по части второй статьи 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Происшествие случилось 15 февраля на территории Ингулецкого района, Кривой Рог. Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства дела», – говорится в сообщении.

В Криворожской епархии отметили, что храм Вознесения Господня, который берет свое начало в 1876 году, является оплотом православия в Кривом Роге.