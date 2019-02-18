Многие все еще воспринимают российскую агрессию против Украины как драматическое кино, заявил министр иностранных дел Павел Климкин по итогам Мюнхенской конференции безопасности.

«После двух дней погружения в реальность Мюнхенской безопасности конференции есть много мыслей. В общем оптимистических, но иногда, к сожалению, все же не очень светлых. Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности», - написал он в Facebook.

«Очевидно, так некоторым удобнее. И это, конечно, очень раздражает», - добавил министр.

Однако, по его словам, все больше становится тех, кто осознает, что дальше так продолжаться не может – «с Россией нужно что-то делать».

«А с комфортной наблюдательной позиции это точно не сделаешь», - заявил Климкин.

«Окончательного ответа, что и как нужно делать, пока нет. Как и нет ответа, как противостоять тенденции, мир становится все более опасным. Но понимание относительно источника этой опасности есть почти у всех», - отметил глава МИД.

«А пока, безопасности в этом мире становится все меньше, а форумов по безопасности все больше. С такими темпами будущий глобальный мир рискует быть очень злым», - резюмировал министр.