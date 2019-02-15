Национальное агентство по предотвращению коррупции пригласило 10 человек прибыть для дачи объяснений по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях.

В частности, по данным пресс-службы агентства, приглашен кандидат в президенты Сергей Тарута. Его ждут 20-21 февраля в течение рабочего дня.

Кроме того, приглашены замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк и депутат Южноукраинского горсовета Владимир Венгер.

По признакам непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии приглашены дать объяснения первый замминистра юстиции Елена Сукманова, прокурор Киевской местной прокуратуры №5 Алена Скорикова, начальник отдела расследования, анализа и учета аварий и производственного травматизма Главного управления Гоструда в Харьковской области, Виктор Воробей, замначальника отдела разоблачения уголовных правонарушений в таможенной сфере оперативного управления ГУ ГФС в Винницкой области Олег Ловцов.

По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения приглашен первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

По признакам невыполнения законных требований Национального агентства – Березанский городской председатель Владимир Тимченко.

По признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 приглашена начальник отдела государственного экологического надзора (контроля) на таможенной территории Азовского моря Ирина Зиброва.

Нацагентство отмечает, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.