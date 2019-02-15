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Конгресс США предлагает увеличить на $75 млн объем помощи, предоставляемой Украине в бюджете 2019 года, сообщает посольство Украины в США.

Отмечается, что в Конгрессе США представлен ​​согласованный Сенатом и Палатой представителей проект «Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год».

«Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств определена в сумме $445,7 млн долл., что на 25 млн долл. превышает соответствующие ассигнования 2018 года», – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что также предполагается законодательная возможность выделения средств под предоставление Украине кредитных гарантий.

«Таким образом, совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн. долл., ранее выделенных Пентагоном на указанные цели, составит 695,7 млн долл. США. Это на 75 млн. долл. больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года», – сказано в сообщении.

Напомним, в августе 2018 года Сенат США принял ранее проголосованный Палатой представителей проект закона о бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны, которым санкционировано выделение Министерству обороны США 250 млн долл для оказания помощи в сфере безопасности Украине. 
ForUm

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