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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег от предпринимателей Харьковской области.

По данным пресс-центра СБУ, в состав банды входили выходцы одной из стран Кавказского региона.

Злоумышленники имели обширные связи с представителями криминальных кругов соседних государств, в частности на территории РФ.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства от местного адвоката 400 тысяч долларов США как «процент» за использование взятых в долг средств в размере 20 тысяч американских долларов. В случае неуплаты «дани» рэкетиры угрожали мужчине и его семье физической расправой.

Правоохранители задержали в центральной части областного центра одного из организаторов группировки во время получения части неправомерной выгоды. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников организованной группировки. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры.  
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