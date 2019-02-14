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На Почтовой площади в Киеве на месте, где во время строительства нашли фрагмент улицы XI-XII вв., построят и музей, и торговый центр. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыевский в комментарии 112 Украина.

 «На Почтовой площади будет продолжение археологических исследований. Министерство культуры должно дать разрешение на продолжение археологических работ, а строители должны дальше продолжать укрепление подземной части Почтовой площади, но с сохранением доступа для археологов. Это инвестиционный проект, там будет торговый центр, но также обязательно будет музей», - заявил Мондрыевский.

Отметим, что ранее Киевский городской совет собирался расторгнуть инвестиционный договор с застройщиком.

Как известно, в 2015 году при строительных работах под Почтовой площадью рабочие наткнулись на артефакты периода Киевской Руси. Ими сразу же заинтересовались археологи, и начались раскопки. Вскоре ученые заявили, что нашли более тысячи старинных предметов и остатки квартала Киевской Руси. Это срубы и частоколы, которые датируются 11-12 вв., а также предметы быта - бочки, посуда, украшения, монеты, княжеские печати и др.

При дальнейших раскопках, убеждены археологи, может оказаться, что под Почтовой площадью в Киеве находятся «вторые Помпеи», только намного больше. А это означает, что место между речным вокзалом и Владимирским спуском является сакральным, поскольку предполагается, что именно по тем подземным улицам люди шли сбрасывать языческих богов и принимать крещение.

Городу пришлось срочно определяться, что делать с начатым строительством и сенсационными находками. К сожалению, решения, которое бы устроило и столичные власти, и застройщика, и археологов, нет до сих пор.

 
ForUm

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