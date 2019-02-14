77,1% рейсов украинских авиакомпаний выполнены вовремя, говорится в обнародованном Министерством инфраструктуры Украины рейтинге пунктуальности авиакомпаний за январь.

По данным ведомства, всего в январе украинские авиакомпании осуществили 3687 рейсов. По сравнению с предыдущей оценкой пунктуальности (рейтинг по ноябрь) показатель украинских авиакомпаний снизился примерно на 2%.

Пунктуальность иностранных авиакомпаний в января 2019 года существенно снизилась: с 83,7% в ноябре до 75,1% в январе. Общее количество выполненных ими рейсов составило 2659.

В Мининфраструктуры решили создать такой рейтинг в июле 2018 после того, как сотни украинских туристов по несколько часов, а то и суток ожидали рейсов в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, Майорки, а также в аэропорту «Киев».