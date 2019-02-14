Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении депутату одного из районных советов во внесении недостоверных сведений в декларацию о доходах.

По данным пресс-службы ведомства, за 2016 и 2017 годы депутат райсовета умышленно не указал информацию о принадлежности ему 100 процентов уставного капитала предприятия на сумму свыше 2,3 млн грн.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляют сотрудники УЗЭ органов полиции в Одесской области, досудебное расследование - следователи ГУНП в области (ст. 366-1 УК Украины).