Народный депутат от Радикально партии Игорь Мосийчук возмутился на якобы сотрудника НАБУ, который спросил у него, куда поднести бензин для самосожжения.



«Во время посещения НАБУ неприятно поразил один из сотрудников который заметив меня начал спрашивать: куда принести бензин для самосожжения? Неужели это уровень НАБУ?», - возмущается Мосийчук в Facebook.

При этом никаких подтверждений, что указанный человек является сотрудником НАБУ, нет.

Мосийчук сообщил, что приходил в Бюро на допрос.