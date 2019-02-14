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Народный депутат от Радикально партии Игорь Мосийчук возмутился на якобы сотрудника НАБУ, который спросил у него, куда поднести бензин для самосожжения.

«Во время посещения НАБУ неприятно поразил один из сотрудников который заметив меня начал спрашивать: куда принести бензин для самосожжения? Неужели это уровень НАБУ?», - возмущается Мосийчук в Facebook.

При этом никаких подтверждений, что указанный человек является сотрудником НАБУ, нет.

Мосийчук сообщил, что приходил в Бюро на допрос.  
ForUm

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