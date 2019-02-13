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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту хищения средств, выделенных для внутренне перемещенных лиц.

11 февраля 2019 обвинительный акт в отношении начальника Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации направлен в Печерский районный суд Киева, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Должностному лицу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

Как выяснило следствие, обвиняемый, вместо того чтобы направить средства, выделенные Европейским Союзом на обустройство социального жилья для внутренне перемещенных лиц, направил их на модернизацию частной недвижимости.

19 декабря 2018 чиновнику Киевской ОГА и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2018 после передачи дела с Бориспольской местной прокуратуры по подследственности.

В дальнейшем, в ходе досудебного расследования, детективы инициировали проведение инвентаризации активов Службы по делам детей и семьи Киевской ОГА и приняли меры обеспечения, что позволило реально возместить ущерб на общую сумму более 7 млн ​​грн путем возврата имущества в коммунальную/государственную собственности.
ForUm

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