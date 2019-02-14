На фоне предвыборных перипетий в информационном поле Украины практически незамеченной проскользнула новость о завершении судебной баталии между «Нафтогазом» и его дочерней компанией – «Укртрансгазом». На днях Хозяйственный суд Киева вынес решение, которым постановил взыскать с оператора газотранспортной системы (ГТС) долг в размере 5,187 млрд гривен перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз» по контракту поставки природного газа для технологических нужд газотранспортной системы.

В материалах дела говорится, что «Нафтогаз» передал «Укртрансгазу» 1,518 млрд куб. м газа на сумму 13,398 млрд гривен, при этом компания не получила в полном объеме оплату за газ, благодаря чему образовалась задолженность оператора ГТС в размере 2,048 млрд гривен.

Суд постановил взыскать с «дочки» компании 2,048 млрд гривен основного долга, 1,688 млрд гривен пени, 332,4 млн гривен 3% годовых, 1,315 млрд гривен инфляционных потерь и 611,3 млн гривен судебного сбора.

Между тем, новость это весьма примечательная, поскольку данное судебное решение фактически ставит «Укртрансгаз» на грань банкротства. При этом сама компания бессильна исправить положение и нуждается в помощи правительства и Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Основная причина серьезных финансовых проблем оператора заключается в установленных временных тарифах на закупку газа для производственных нужд, которая приведет в этом году к денежному дефициту на сумму 20 млрд грн. По словам члена правления «Укртрансгаза» Сергея Олексиенко, компания направила регулятору запрос на тарифы, которые базировались на общем количестве газа, необходимого для балансировки системы и производственно-технических нужд в объеме 3,3 млрд кубометров.

«Эта цифра базируется на данных потребления за предыдущие годы. Мы получили отказ – по мнению регулятора, оператору ГТС хватает 2,6 млрд кубометров», – заявил Олексиенко. Он также добавил, что регулятор «играет» с цифрами относительно стоимости закупаемого для технических нужд ГТС газа.

«Соль игры с цифрами – это цена газа. «Укртрансгаз» проводит тендеры и закупает газ в системе Prozzoro, где приглашает всех украинских поставщиков к участию. Цена, которую мы платим – прозрачная, рыночная, базируется на формуле, которая фиксируется контракту с победителем на следующие 6 месяцев. Согласно нашим уже заключенным контрактам, мы ожидаем цену 11,1 тыс. грн за тысячу кубометров, но регулятор считает, что мы сможем закупить газ по 7,6 тыс. грн», – заявил Олексиенко.

По его словам, разница в соотношении объемов и цены газа создает дефицит в сумме 20 млрд грн в год на закупку газа для технологических расходов. Открытым также остается вопрос задолженности за несанкционированный отбор газа. Вырученных средств, по подсчетам оператора, хватило бы на финансирование десятилетней программы модернизации ГТС.

Несбалансированность решений разномастных регуляторов в Украине – не новость. Но даже с учетом того, что каждый тянет воз в свою сторону, далеко не всегда это приводит государственные компании к финансовому краху, что и происходит в случае с «Укртрансгазом». Материнская компания высасывает из «дочки» все соки и эксперты говорят о нарочном доведении до банкротства. Кому же это выгодно?

Шерше ля бенефициар

«Укртрансгаз» является природным монополистом и крупнейшим оператором газотранспортной системы. Протяженность сетей компании составляет 38,55 тыс. км, пропускная способность – 287,7 млрд куб. м/год газа на входе и 178,5 млрд куб. м на выходе. ГТС включает в себя 72 компрессорные станции (мощностью 5 544,3 МВт) и 702 газоперекачивающих агрегата. Около 80% в структуре дохода «Укртрансгаза» обеспечивает «Нафтогаз», заказывая услуги транспортировки своего газа внутри Украины и перекачки российского газа по транзитному контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Но основные активы «Укртрансгаза» - это подземные хранилища газа, большая часть которых располагается вблизи западных границ, ближе к Европе. Компания оперирует 12 ПХГ суммарной емкостью 30,95 млрд куб. м. Оператор замахнулся на то, чтобы украинская ГТС вместе с ПХГ стали газовым хабом Восточной Европы. Компания модернизирует активы и вводит новые услуги для европейских участников газового рынка. Так, к примеру, «Укртрансгаз» на базе 10 газовых хранилищ открыл таможенный склад, предоставив возможность трейдерам более тысячи дней хранить газ в украинских ПХГ без растаможки. Данной услугой заинтересовались Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Молдова, у которых есть существенный дефицит газовых хранилищ. Украина готова хранить более 14 млрд кубов газа по самой низкой в Европе цене. Одним словом, стратегическое значение оператора для Украины и соседних стран переоценить трудно. К тому же, совсем недавно аудиторы из Германии проверили украинскую ГТС и признали безопасность и экологичность ее использования. К такому выводу пришли представители международного сертификационного органа TÜV SÜD после проведения в Украине аудита на объектах «Укртрансгаза» в январе 2019 года.

И есть только одна проблема, которая мешает в полную силу использовать газовые хранилища для закачивания денег в бюджет. Чтобы выполнить взятые на себя обязательства по Третьему энергетическому пакету Европейского Энергосообщества, Украина должна провести анбандлинг - отделение от «Нефтегаза» деятельности по транспортировке природного газа. Сделать это довольно сложно по ряду причин. Самая публичная из них – отказ «Газпрома» перезаключать договоры на транзит газа. Именно ей «Нефтегаз» и прикрывает свою инертность по модернизированию всей системы. Однако истинные причины неспешности материнской компании лежат совершенно в другой плоскости. Источники говорят о том, что чередой судебных исков к «Укртрансгазу» материнская компания хочет опустошить последние финансовые закрома «дочки», обанкротить ее и передать газотранспортную систему в частные руки. По одной из версий, за всей историей по судебному преследованию «Укртрансгаза» стоят американские бизнесмены, представляющие интересы Джорджа Сороса. В Украине они действуют через лояльного главу «Нафтогаза» Андрея Коболева. Косвенное подтверждение версии, о которой говорят в кулуарах, есть. Недавно руководитель «Нафтогаза» и сам заявил о неких американских компаниях, готовых инвестировать в газотранспортную систему Украины миллиарды долларов.

По словам Коболева, он ведет переговоры с несколькими крупными компаниями. «И они заинтересованы, и они реально хотят это делать, - сказал он, отказавшись уточнить названия конкретных компаний. - Но есть компания, которая рассматривает возможность инвестирования в украинскую ГТС миллиардов долларов США». Он отметил, что речь идет не о вертикально интегрированных холдингах, а о компаниях, которые занимаются исключительно транспортировкой газа.

А судьи кто?

Но чтобы оформить все должным образом, «Укртрансгаз» нужно столкнуть в пропасть банкротства. Украинские суды при всей своей коррупционности сразу не принимали решения в пользу «Нафтогаза», поскольку доказательная база необходимости оператора ГТС заплатить сразу 5 млрд грн казалась им сомнительной. Тогда в дело пришлось вмешаться заместителю главы Администрации Президента Алексею Филатову. Связь с «Нефтегазом» у семьи Филатова была налажена через гражданскую супругу замглавы АП Анну Бабич и ее юридическую компанию Aequo. Так, журналист Денис Бигус в своем расследовании сообщил, что юрфирма Aequo была создана сразу после назначения Филатова на должность в АП и с тех пор получила ряд выгодных контрактов. Практически сразу после появления на свет Aequo получила субподряд на консультирование относительно спора НАК «Нефтегаз Украина» с российским «Газпромом». Де-юре Aequo привлекла для консультаций норвежскую компанию Wikborg Rein, заключившую контракт с «Нафтогазом» по бесконкурсной процедуре. «На вопрос, почему норвежская фирма выбрала именно Aequo, ее представители основной причиной назвали «опыт и профессионализм». Несмотря на привлечение опытных юристов, на тот момент Aequo как компания не имела ни опыта, ни имени на рынке», - говорится в расследовании.

Журналист сообщил, что за четыре года «Нафтогаз» заплатил Wikborg Rein 25 млн евро. Согласно рыночной практике, ее украинский консультант мог получить до 5% от общей суммы контракта.

При этом сам Алексей Филатов, напомним, стал жертвой расследования Национального антикоррупционного бюро, поскольку скрыл в декларации о доходах гражданскую жену Анну Бабич и ее доходы, а также наличие совместного сына.

В Администрации Президента он отвечает за проведение судебной реформы, а потому имеет колоссальное влияние на судейский корпус в Украине. СМИ не единожды публиковали заявления судей, жалующихся на то, что проверку на соответствие должности они проходят в ручном режиме, поскольку списки лояльных служителей Фемиды составляет лично Алексей Филатов.

Судебные дела по «Укртрансгазу» замглавы АП проворачивает с помощью старого друга – главы Высшей квалификационной комиссии судей или ВККС Сергея Козьякова. По инсайдерским сведениям, сформированные списки тех, кто должен пройти проверку ВККС, Филатов передает именно ему. Козьяков же обеспечивает с помощью «ручных» судей нужные решения своему нынешнему покровителю. Перечить ему боятся все, ведь Комиссия может лишить судейской мантии любого и всего за пару недель.

Алексей Филатов и Сергей Козьяков знакомы очень давно. Они – выходцы из одной юридической компании «Проксен». Более того, нынешний замглавы АП работал ассистентом на кафедре международного права КНУ им. Т. Шевченко – как раз в то время, когда там преподавал Козьяков.

Так и выходит, что Андрей Коболев, чья мама уже успешно перебралась на постоянное место жительства в США, выступает защитником интересов своих американских партнеров, обеспечивая себе теплое место на новой родине. В целом Коболев и не пытается скрыть, что планирует со временем перебраться в Соединенные Штаты. К примеру, он признался, что перевел в США 800 тысяч долларов скандальной премии за победу в суде над «Газпромом».

Контроль над транзитным мощностями газотранспортной системы Украины нужен американцам не только ради банального зарабатывания денег, но и как инструмент геополитического влияния на Россию и Европу. Поэтому финансов на то, чтобы забить до смерти судебными исками нынешнего оператор они не жалеют. Разумеется, интересы Украины от бесконтрольной передачи ГТС в частные руки пострадают самым непредсказуемым образом. В том числе, интересы геополитические. Пока же остается только ожидать следующего витка судебной войны против «Укртрансгаза».