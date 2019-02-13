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Община Свято-Троицкого храма пгт. Богородчаны Ивано-Франковской епархии УПЦ с настоятелем протоиерем Владимиром Шуварем продолжает молитвенное стояние под закрытым храмом. 10 февраля, в воскресенье, и 12 февраля, в праздник Собора святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста под стенами храма была совершена Божественная литургия.

Фото: УПЦ

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, приход, имея все документы, подтверждающие право совершать богослужения в упомянутом храме, просит представителей местных властей прекратить дискриминацию украинцев по религиозным признакам, остановить нарушения прав верующих, а также решать спорные вопросы, как в цивилизованном обществе, в рамках правового поля.

В ночь с 31 января на 1 февраля неизвестными лицами было совершено проникновение путем взлома замков в храм, были похищены вещи, а также заменены замки на дверях храма. В результате, верующие не могут попасть в церковь, и вынуждены молиться под открытым небом.
ForUm

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