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Бывший настоятель храма Украинской Православной Церкви в селе Красноволя, на Волыни, который перешел в Православную Церковь Украины, проводит службы в своем доме.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал речник Волынской епархии УПЦ протоиерей Олег Точинский, сообщает «Первый канал социальных новостей».

«Это село одним из первых было втянуто в церковные баталии 2019 года. Сегодня местные верующие УПЦ вместе со своим священником молятся в приспособленном здании. Надежные друг для друга и несокрушимые перед лицом испытаний. Пастырь и паства. Слава Богу за все», - написал Олег Точинский.

В Красноволе храм присоединения к Православной Церкви Украины. Настоятелю храма предложили перейти вместе с общиной, однако он отказался. Теперь священник проводит богослужение в доме.

В селе Ничеговка похожая ситуация: там священник и верующие УПЦ после перехода храма в ПЦУ молятся в старой хижине.
ForUm

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