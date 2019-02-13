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Священный Кинот Святой Горы не делал никаких заявлений относительно церковной ситуации в Украине, информация в СМИ о якобы принятых афонскими монастырями решениях на этот счёт не соответствует действительности.

Фото: Wowpic.ru

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, согласно извещению, которое было получено из Священного Кинота (органа управления на Святой Горе), 11 февраля на Афоне состоялось его очередное заседание с участием представителей всех афонских монастырей.

Вопреки распространённой в СМИ информации, вопрос о церковной ситуации в Украине не был внесён в повестку дня заседания. Также не соответствует действительности сведения о том, что якобы на заседании было принято заявление на эту тему.

Представители афонских монастырей были единогласны в решении воздержаться от каких-либо комментариев относительно церковной ситуации в Украине.
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