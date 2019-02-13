В Русской Православной Церкви напомнили, что через причастие из общей чаши невозможно ничем заразиться. Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в передаче «Церковь и мир».

Фото: pravlife.org

Текст интервью опубликован на patriarchia.ru.

«Через причастие заразиться ничем невозможно, ибо причастие — это великая святыня, которая исцеляет душевные и телесные болезни. Приведу простой пример. После того, как закончилось причащение, священник или диакон всегда потребляет все то, что осталось в чаше. Представьте себе, что из этой чаши могло причаститься 200 человек, а после них священник потребляет все, что там осталось. При этом не было еще случаев, чтобы священник через потребление Святых Даров чем-либо заразился.

С другой стороны, если, например, у вас сильная простуда или грипп, или инфекционное заболевание, и вы хотите при этом прийти на богослужение, то вы можете заразить окружающих людей, если будете на них чихать, дышать. Поэтому священнослужители просят тех православных верующих, которые болеют, не приходить на богослужение, а молиться дома, ждать выздоровления и приходить в храм, когда болезнь уже отступит, чтобы не заражать других», - рассказал митрополит Иларион.

Владыка также напомни, что в религиозной жизни человек проходит через определенные этапы.

«Это можно сравнить с браком. Во многих случаях брак заключается по любви. Это значит, что парень и девушка встречаются, в их отношениях есть что-то волшебное, они друг в друга влюблены, а затем вступают в брак. Но рано или поздно отношения меняются и «волшебный» элемент куда-то уходит. В таких случаях очень часто браки распадаются. А задача как раз заключается в том, чтобы брак сохранить, чтобы на место первоначальной влюбленности пришло более глубокое чувство.

Точно так же и в религиозной жизни. Существует много средств для поддержания духовного горения, которое необходимо для того, чтобы вера сохранилась. Это, прежде всего, участие в богослужениях, причащение Святых Христовых Таин, это исповедь, а также чтение Священного Писания. Если вера будет сознательной, если каждый день вы будете узнавать что-то новое, тогда вера вам не наскучит и в религиозной жизни никогда не будет «все как всегда»», - отметил митрополит Иларион.