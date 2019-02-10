также в разделеОбщество
Завтра Украину накроют дожди и мокрый снег 30
На Одесчине еще одна община перешла в ПЦУ 21
Двум пленным украинским морякам присвоили звания лейтенантов 19
СБУ: Спецслужбы РФ предлагают $2 тысячи за поджог храмов УПЦ МП 46
Определены победители первого полуфинала нацотбора на «Евровидение-2019» 41
Возле Португалии задержали судно с 2,5 тонны кокаина и 8 украинцами на борту 78
По факту пропажи икон из Киево-Печерской лавры завели дело 38
Госпогранслужба: Украинцам стали массово отказывать во въезде в РФ 218
Фейгин: Трамп мог бы стать посредником по освобождению украинских политзаключенных 30
Дания, Швеция и Швейцария выделили Донбассу $14 миллионов 56
ВСУ проведут вблизи Крыма ракетные учения 24
Украина направила РФ 300 нот с требованием освободить политзаключенных 22
8 февраля. Картина дня 32
Правление НОТУ призывало пересмотреть решение об увольнении Аласании 39
Украинцам обещают погодный сюрприз на следующей неделе 305
СМИ: Агента НАБУ поймали на наркотиках и мошенничестве 71
Вышинскому продлили арест еще на два месяца 21
Сытник: НАБУ не рассчитывает на НАПК и проверяет декларации самостоятельно 16

Второе «представительство «ДНР» открылось в Италии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на его главу Пальмарино Дзоккателли, торжественная церемония открытия состоялась 9 февраля в Вероне.

По его словам, данное «представительство» стало результатом договоренностей с «властями ДНР» и имеет соответствующий мандат «МИД провозглашенной республики». «В наши задачи будет входить распространение правдивой информации о том, что происходит на Донбассе, которая по-прежнему замалчивается официальными СМИ. Наша цель привлечь общественное внимание к проблеме, которая остается нерешенной», - сказал собеседник агентства.

Дзоккателли рассказал, что неоднократно лично бывал в зоне конфликта на востоке Украины. "Мы регулярно направляем туда наши делегации, в том числе с участием итальянских политиков. Передаем собранную здесь помощь, лекарства населению", - пояснил он.

Ранее «представительский центр «ДНР» открылся в Турине еще в конце 2016 года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2292 грн.
37
Теги