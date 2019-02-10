Второе «представительство «ДНР» открылось в Италии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на его главу Пальмарино Дзоккателли, торжественная церемония открытия состоялась 9 февраля в Вероне.

По его словам, данное «представительство» стало результатом договоренностей с «властями ДНР» и имеет соответствующий мандат «МИД провозглашенной республики». «В наши задачи будет входить распространение правдивой информации о том, что происходит на Донбассе, которая по-прежнему замалчивается официальными СМИ. Наша цель привлечь общественное внимание к проблеме, которая остается нерешенной», - сказал собеседник агентства.

Дзоккателли рассказал, что неоднократно лично бывал в зоне конфликта на востоке Украины. "Мы регулярно направляем туда наши делегации, в том числе с участием итальянских политиков. Передаем собранную здесь помощь, лекарства населению", - пояснил он.

Ранее «представительский центр «ДНР» открылся в Турине еще в конце 2016 года.