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В МИД РФ предостерегли ЕС от противодействия реализации проекта «Северный поток-2».

Об этом замглавы МИД России Александр Панкин, сообщает «Украинская правда».

Говоря о проекте «Северный поток-2», Панкин заявил, что, если ему «будут чинить препоны», чтобы «заставить Россию качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах, наверное, этот номер не пройдет».

Он указал на возможные трудности, которые возникнут у европейских потребителей в том случае, если одновременно РФ и Украина не смогут договориться по транзиту газа и «будут оставаться проблемы с «Северным потоком-2».

При этом он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину

«Мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам», - заявил Панкин, выразив предположение, что к следующим переговорам, после президентских выборов, позиция украинской стороны может поменяться.

К следующему раунду переговоров по транзиту в мае могут произойти «изменения в позиции», «определенное институциональное развитие, юридическое развитие процессов» в Украине, предположил Панкин.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что страны Евросоюза пришли к согласию по поводу регулирования проекта «Северный поток-2».

 
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