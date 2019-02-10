Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе и организации провокаций. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«50 дней до выборов. 44 кандидата. Ложь и правда. Митинги, форумы, встречи. Лозунги и призывы. Искренность и провинциальный драмтеатр. Партии и активисты. Хмурые личности в карманах с кастетами и флаконами зеленки. Заминированные машины, битвы агитаторов, подкуп и контр-подкуп. Информационная война и гонка популизма до маразма», – написал он.

Он привел пример, как в Кривом Роге на подходе к митингу митинги одного из кандидатов остановили гражданина с 10 литрами зеленки. «Литрами!!В 4 городах в течении одного дня изымали зеленку у разного рода активистов… С ума походили совсем? А где та грань, и кто ее определяет – когда вместо зеленки обливают оппонента кислотой? Кто ответит, вооружая молодчика с приказами «побузить у оппонента с зеленкой» – кто ответит, если будет серная кислота вместо бриллиантовой зелени? Эксцесс исполнителя скажете? Кто определяет эту грань? Битюг с натянутой шапкой на глаза? Ряженные в камуфляж дешевки, никогда не бывшие на фронте?» – написал министр.

«Это работа штабов такая? Разматывать донельзя спираль ненависти в обществе.?.. Нет, это не решить ни законами, ни полицией – остановить этот кураж взаимного неуважения и ненависти можно только совестью и ответственностью. Подумайте же, наконец, о стране, а не политической карьере себя любимого. Штабы политиков!? Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными, посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги. А при свете дня - ведь в итоге мы встречаемся с респектабельными, уважаемыми людьми из политических штабов, которые дают команды и нанимают людей делать низости», – заявил Аваков.

По словам министра, «это не политика, и не избирательная компания - это бл*дство». «Так мы не получим адекватную власть, - мы получим власть бл*дскую, на новом витке ненависти, не способную к созиданию, а способную только к ненависти. Стоит остановится. Компания только начинается, господа политики. 50 дней до выборов.

Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять все на ненависть и подлые провокации. Ведь это так приятно честно выиграть выборы. Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи», – подытожил он.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты Украины.