Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проверке Министерством культуры Украины Свято-успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП, установили недостаток десяти предметов, представляющих культурную ценность, сообщает пресс-центр СБУ.

По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской лавры.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, проверка фондовых коллекций Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, которые были переданы на постоянное хранение в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре в течение 1988-2000 годов, обнаружила недостачу десяти предметов в том числе икон.