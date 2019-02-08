Директору НАБУ сегодня повезло, ведь ему не пришлось в очередной раз отвечать на вопрос о квалификации своих подчиненных. Через несколько часов после брифинга Артема Сытника выяснилось, что правоохранительные органы на днях задержали на курении травы и мошенничестве «друга агента Екатерины». Также, по их данным, задержанный негласный агент НАБУ напрасно потратил на разработку операции 300 тыс. бюджетных гривен и понабирал в 2017 году потребительских кредитов, которые не вернул, сообщает телеграм-канал NEWSROOM.

Источники уверяют, что «разрабатывали» продавцов травы, приняли вместе с ними человека, купившего у них эту траву, и то, что он агент стало для них сюрпризом. Однако сюрприз оказался очень удачным - оперативной задачей агента было разоблачение полицейских и прокуроров.

Агент Руслан Дзюбенко, якобы проходит по залегендированных документах как Руслан Шпак, но на видео называет свое настоящее имя.

Правоохранители уверены, что именно он, под именем «детектив О-32», фигурирует в документах, изъятых в прошлом году во время обыска в секретной штаб-квартире агентов НАБУ в центре Киева. Эти документы есть в распоряжении THE NEWSROOM. Согласно им, детектив О-32 должен был построить за 300 тыс. гривен лото-центр в Запорожье, наладить контакты с местными правоохранителями и разоблачить их на взятках за отказ закрыть незаконное казино.

Источники уверяют, что казино Дзюбенко открыл, и 300 тыс. гривен ему для этого не хватило. В распоряжении редакции есть платежка от 07.11.2017 г., которая подтверждает взятие Дзюбенко кредита в 3000 гривен в ООО «Служба мгновенного кредитования» на его залегендированную фамилию Шпак. Правоохранители говорят, что четко зафиксировали, по крайней мере три подобных случая, и кредиты до сих пор не возвращены. А сама операция провалилась, так как агент никого не разоблачил, а с казино - получал прибыль.

В реестре деклараций сотрудника НАБУ Дзюбенко Руслана Александровича найти не удалось. В Бюро говорят, что реестр агентов закрыт, но все они являются штатниками. Источники в других правоохранительных органах утверждают, что Дзюбенко является действующим штатником НАБУ и по нему в ЕРДР уже есть три «вагона счастья»: производство по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств), которое ведет полиция, а по ст.190 (мошенничество) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) - ГБР. Оперативное видео обнародовать позволили, о мошенничестве здесь нет, есть только о траве.