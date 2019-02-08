Община УПЦ в селе Васлововцы Черновицкой епархии тринадцатые сутки продолжает непрерывное молитвенное стояние за мир в Украине и православную веру. Молитва в местном Свято-Успенском храме не прекращается ни днём, ни ночью. За сутки верующие прочитывают всю Псалтирь, молясь о мире в их селе и в Украине.
Фото: foma.in.ua
Как сообщает «Фома в Украине» со ссылкой на издание «Молодой буковинец», 27 января в актовом зале сельского учебно-воспитательного комплекса прошло собрание территориальной общины села. В мероприятии приняло участие 194 человека, которые проголосовали («голосов "против" и "воздержался" не было») за переход Свято-Успенской православной общины в «ПЦУ».
В этот же день верующие провели в храме своё собрание. Члены общины — 272 человека — единогласно подтвердили свою верность Украинской Православной Церкви и Её Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию. О своём решении они проинформировали исполнительные органы местного самоуправления и Мониторинговую миссию ОБСЕ в Черновицкой области.
Тогда же и началось молитвенное стояние за мир в Украине и за право свободно молиться в храме канонической Церкви. Хотя проведенное территориальной общиной села и было незаконным, верующие не могут быть уверены, что не лишатся родного храма.
Минувшим воскресным утром чтение неусыпаемой Псалтири было прервано для совершения Литургии.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время