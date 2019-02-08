Община УПЦ в селе Васлововцы Черновицкой епархии тринадцатые сутки продолжает непрерывное молитвенное стояние за мир в Украине и православную веру. Молитва в местном Свято-Успенском храме не прекращается ни днём, ни ночью. За сутки верующие прочитывают всю Псалтирь, молясь о мире в их селе и в Украине.

Фото: foma.in.ua

Как сообщает «Фома в Украине» со ссылкой на издание «Молодой буковинец», 27 января в актовом зале сельского учебно-воспитательного комплекса прошло собрание территориальной общины села. В мероприятии приняло участие 194 человека, которые проголосовали («голосов "против" и "воздержался" не было») за переход Свято-Успенской православной общины в «ПЦУ».

В этот же день верующие провели в храме своё собрание. Члены общины — 272 человека — единогласно подтвердили свою верность Украинской Православной Церкви и Её Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию. О своём решении они проинформировали исполнительные органы местного самоуправления и Мониторинговую миссию ОБСЕ в Черновицкой области.

Тогда же и началось молитвенное стояние за мир в Украине и за право свободно молиться в храме канонической Церкви. Хотя проведенное территориальной общиной села и было незаконным, верующие не могут быть уверены, что не лишатся родного храма.

Минувшим воскресным утром чтение неусыпаемой Псалтири было прервано для совершения Литургии.