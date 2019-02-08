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Детективы Национального антикоррупционного бюро в течение 7-8 февраля осуществляют обыски в ОАО «Аграрный фонд».

Как сообщает пресс-служба НАБУ, следственное действие санкционировано и проходит в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты должностными лицами ОАО «Аграрный фонд» более 240 млн грн средств при закупке, хранении, упаковке удобрений в 2017-2018 годах.

«НАБУ обращалось к «Аграрному фонду» с требованием предоставить временный доступ к документам, необходимым для расследования. Однако служащие ПАО отказались выполнить решение суда и не предоставили документы. Поэтому с целью объективного и всестороннего расследования детективы вынуждены изымать их в принудительном порядке», - отметили в ведомстве.

При этом представители ПАО сознательно затягивают завершение следственного действия.

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«Сейчас из-за безответственности руководства ПАО около сотни его сотрудников находятся под открытым небом: вход в здание до завершения следственного действия им запрещен, о чем руководству сообщали неоднократно заранее. Тем не менее, сотрудников об этом не предупредили и теперь люди ожидают морозе», - сообщили в НАБУ.
ForUm

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