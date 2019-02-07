Арестованную в рамках уголовного дела квартиру на Оболонской набережной в Киеве, которой владеет и где был прописан экс-президент Украины Виктор Янукович, Национальное агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) передало компании-управляющему. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Мы думали, что встретим здесь на сокровища, как это было в других случаях передачи в управление имущества известного всем лица, однако это имущество выглядит заброшенным, будто здесь никто и не жил», - заявил начальник управления Нацагентства по розыску и менеджменту активов Виталий Резник.

Он пояснил, что компания-управитель выиграла конкурс и теперь АРМА передает ей квартиру, чтобы получать прибыль, часть которой пойдет управляющему и в поддержку недвижимости в хорошем состоянии. Большинство выручки будет поступать в бюджет.

Юридическая фирма «СВМ Консалтинг», которая выиграла конкурс на право временного управляющего элитной квартирой, будет поддерживать арестованное жилье в надлежащем состоянии, приведет в порядок и будет сдавать ее в долгосрочную аренду, объяснил директор фирмы Владимир Сидоренко.

«Мы сотрудничаем с риэлторскими компаниями, которые уже имеют двух-трех претендентов на аренду этого помещения. Это аренда на длительный период», - сказал управляющий квартиры Януковича.

Организация «Трансперенси Интернешнл Украина» и представители управляющего выяснили, что ранее в этой квартире проживала Любовь Полежай, которую считают гражданской женой Виктора Януковича. Несмотря на то, что она покинула Украину, ее небольшой бизнес до сих пор действует в соседнем доме.

«5 лет сомнительное имущество Януковича стояло и не приносило ничего государству. Наконец благодаря созданию и полноценному функционированию АРМА мы увидим реальные доходы. До конца февраля продолжается конкурс на управляющего Межигорья. Надеемся, что со временем и этот объект станет прибыльным», - заявила юридический советник «ТІ Украина» Екатерина Рыженко.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.