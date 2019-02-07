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Сегодня, 7 февраля, в Киевской области трое неизвестных совершили нападение на главного метролога - участника ревизионной комиссии дочернего предприятия «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз Украины», который в рамках реформирования организационной системы управления предприятия проводит проверку деятельности автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), сообщает пресс-служба «Укравтогаза».

«В ходе проверок участники комиссии уже выявили и задокументировали ряд нарушений, которые способствовали коррупционным действиям при продаже газа через сеть АГНКС», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что сейчас пострадавший госпитализирован. О совершении нападения поставлены в известность правоохранительные органы.

«Несмотря на противодействие борьбе с коррупцией, начатый процесс реформирования системы управления компании не остановить», - отметил руководитель ГП «Укравтогаз» Александр Ватажишин.
ForUm

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