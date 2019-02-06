Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконного загрязнения токсичными веществами Черного моря, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Так, установлено, что после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, дамбу Нижне-Чурбашского водохранилища в г. Керчь начали использовать для незаконной добычи песка. Объем добытого песка увеличивается с каждым днем, в результате чего грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж, поскольку слив происходит прямо в канал.
В то же время, токсичные вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и среды.
По данному факту 04.02.2019 следственным отделом ГУ ЧП в АР Крым и г. Севастополе в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения и открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр).
Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется прокуратурой АР Крым.
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