Беглый экс-президент Виктор Янукович считает, что решение Оболонского райсуда, который приговорил его к 13 годам тюрьмы, не имеет ничего общего с законом.

Об этом он сказал на своей 6-й со времени побега пресс-конференции в Москве, сообщает «Украинская правда».

«Приговор не имеет ничего общего с законом – сплошные нарушения уголовно- процессуального кодекса, все построено на лжи и на ненависти», - сказал Янукович.

Он также рассказал о каком-то якобы опросе народа, который якобы тоже не верит в справедливость суда.

«Народ, когда проводили интерактивный опрос, народ – в среднем около 90% – сказал, что не верит в этот суд, что это политический заказ. Ну, приговор был – всем понятно – написан под диктовку власти, и то давление, которое было на суд, оно было беспрецедентным», - подытожил Янукович.

Как сообщал ForUm, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Экс-президента признали виновным в совершении преступлений по статьям ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Суд оправдал Януковича по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины.