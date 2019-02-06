Решение о переходе в Православную церковь Украины община принимает большинством голосов. Те, кто остался в меньшинстве, могут создать новую религиозную общину.

Фото: ukurier.gov.ua

Директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш отметил, что общее собрание для изменения подчинения созывают члены общины, а не настоятели храмов, пишет «24 канал» со ссылкой на «Урядовый курьер».

«Та часть общества, которая нe согласна с решением большинства об изменении подчинения, может создать новую религиозную общину и заключить свое соглашение на пользование имуществом или стать частью другой общины, которая действует рядом и отвечает представлениям о подчинении», – отметил он.

Если уставом такое право ограничено, то приоритет имеет закон. Решение об изменении подчинения принимается двумя третями голосов от количества, необходимого для признания общего собрания полномочными.

Так, если в общине 100 членов, то существует норма 50% плюс 1 голос. Таким образом 51 человек может начать сборы. Если решение собрания поддержали 34 участника, то оно будет легитимным.

Если же для полномочности надо две трети, то начать сборы могут 67 человек. От этого две трети – 45 человек – надо для легитимности решения,пояснил представитель Минкульта.

Кроме того, закон при смене запрещает действия, следствием которых может стать отчуждение имущества религиозной общины. Таким образом удастся предупредить продажу, обмен, залог, бесплатную передачу имущества в собственность и управление других. Это сделает невозможным случаи, когда кто-то сознательно оставит общество без имущества.

Как сообщалось, 17 января Верховная Рада приняла изменения в закон «О свободе совести и религиозных организаций», в котором прописаны механизмы перехода религиозных общин в другие приходы. Сейчас Православная Церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В то же время, УПЦ насчитывает более 12 тысяч официально зарегистрированных приходов в Украине.