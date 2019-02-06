Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск крымского предприятия «Мясокомбинат «Дружба народов» к оппозиционеру Алексею Навальному из-за ущерба деловой репутации после расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о поставках продовольствия Росгвардии.

«Решением суда исковое заявление ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» к Навальному Алексею Анатольевичу о защите деловой репутации удовлетворено», - сообщили Интерфаксу в суде.

В иске предприятие требовало удалить видео и текстовую версию расследования о поставках продовольствия Росгвардии, а также опубликовать опровержение. Материальных требований заявление не содержало.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что решение будет обжаловано.

ФБК 23 августа 2018 года опубликовал расследование, в котором утверждалось, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии «Мясокомбинат «Дружба народов» завышает закупочные цены. Кроме того, в фонде заявили, что предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Глава Росгвардии после публикации расследования вызвал Навального на дуэль и предостерег от изучения вопросов питания личного состава Росгвардии, поскольку это «не его тема». При этом он отметил, что в ведомстве есть коррупционные недостатки, но в службе ведется работа по их выявлению, а виновных увольняют либо отдают под суд.

Мясокомбинат в свою очередь подал в столичный Арбитражный суд иск к Навальному о защите деловой репутации предприятия.