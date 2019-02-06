Патриарх Павел является уникальной личностью в истории сербского народа и поистине святым человеком, относительно же его возможной канонизации пока ничего нельзя утверждать.

Фото: Патриарх Павел / РИА Новости

Об этом сказал в интервью РИА Новости Патриарх Сербский Ириней.

«Святейший Патриарх Павел действительно является уникальной личностью в истории нашего народа и нашей Церкви. Он был скромным человеком на протяжении всей своей жизни. И каким образом он начал свой монашеский подвиг, таким же и завершил его в качестве Патриарха», - сказал Патриарх Ириней.

По его словам, это был Предстоятель, который ни от кого не ожидал никакой помощи. Нынешний Патриарх назвал Павла «человеком народа, которого народ воспринял как своего, родного, что могли все ясно увидеть в день его похорон».

«Он был сверхмудрым человеком. Он много не говорил, но то, что он говорил, вошло в наши пословицы и поговорки, используется сегодня сербами в качестве народной мудрости. Он написал несколько очень значимых книг. К его могиле в монастыре Раковица наблюдается большое стечение народа. Многие сербы действительно ему молятся, обращаются к нему, как к святому», - отметил Патриарх Ириней.

Отвечая на вопрос о том, будет ли совершена Церковью канонизация Патриарха Павла, он отметил, что «поживем-увидим».

«Но как бы ни решился этот вопрос, он - действительно святой человек», - добавил Предстоятель Сербской Церкви.

Патриарх Павел возглавлял Сербскую Православную Церковь с 1990 по 2009 годы. В период развала Югославии и войн на территории Хорватии, Боснии и Герцеговины, Косово и Метохии и бомбардировок НАТО он был безусловным духовным авторитетом для сербского духовенства, граждан и представителей других православных церквей. Еще при жизни его считали образцом аскетизма и «живым святым».