Апелляционный суд 5 февраля удовлетворил апелляционные жалобы представителей Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви – ответчика в гражданском деле по иску бывшего митрополита УПЦ Симеона (Владимира Шостацкого) о восстановлении на работе. Было отменено постановление Винницкого городского суда от 28 декабря 2018 года об обеспечении иска.
Фото: Симеон / Винницкая епархия ПЦУ
Также суд отказал истцу в удовлетворении обеспечения иска, сообщает пресс-служба Винницкого суда.
«Обеспечение иска – это принятие судом, в производстве которого находится дело, мер по охране материально-правовых интересов истца против недобросовестных действий ответчика (который может, в частности, спрятать имущество, продать, уничтожить или обесценить его), что гарантирует реальное выполнение положительно принятого решения и защиту прав истца. О мотивации решения сообщим позже, когда будет полный текст постановления», –сообщает пресс-служба Винницкого суда.
Таким образом, Винницкий суд снял запрет на государственную регистрацию архиепископа Варсонофия как управляющего Винницкой епархией УПЦ.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время