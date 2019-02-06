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Апелляционный суд 5 февраля удовлетворил апелляционные жалобы представителей Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви – ответчика в гражданском деле по иску бывшего митрополита УПЦ Симеона (Владимира Шостацкого) о восстановлении на работе. Было отменено постановление Винницкого городского суда от 28 декабря 2018 года об обеспечении иска.

Фото: Симеон / Винницкая епархия ПЦУ

Также суд отказал истцу в удовлетворении обеспечения иска, сообщает пресс-служба Винницкого суда.

«Обеспечение иска – это принятие судом, в производстве которого находится дело, мер по охране материально-правовых интересов истца против недобросовестных действий ответчика (который может, в частности, спрятать имущество, продать, уничтожить или обесценить его), что гарантирует реальное выполнение положительно принятого решения и защиту прав истца. О мотивации решения сообщим позже, когда будет полный текст постановления», –сообщает  пресс-служба Винницкого суда.

Таким образом, Винницкий суд снял запрет на государственную регистрацию архиепископа Варсонофия как управляющего Винницкой епархией УПЦ.
ForUm

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