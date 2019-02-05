В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» благоустроят территорию купели. Здесь, по преданию, крестился святой князь Владимир.

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Как сообщают РИА Новости Крым, Елена Морозова, исполняющая обязанности директора учреждения, рассказала, что планируется возвести конструкции, которые будут являться визуализацией тех или иных объектов.

«Например, купели около Владимирского собора, где установлена металлическая ротонда, - пояснила Морозова. - Она будет более интересной, привлекательной».

Морозова отметила, что купель будет реконструирована, станет такой, как в давние времена, возле нее гиды расскажут туристам, как проводился обряд крещения.

Кроме того, планируется благоустроить территорию городища: проложить специальные дорожки и маршруты, установить указатели и навигацию с подсветкой, визуализацией и аудиогидом.